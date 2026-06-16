秋田県では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルに対して予防の段階から解決に至るまで対応してくれる法律の専門家です。秋田県および近隣エリアでは、法律事務所だけでなく、弁護士会や市役所、法テラスなどの公的機関においても、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士に相談することで、現在抱えている課題を整理できたり、解決までの見通しを立てやすくなったりする点がメリ