香川県やその周辺で法的トラブルを抱えている場合、弁護士への無料相談ができる窓口を利用しましょう 弁護士は、相続や離婚、交通事故、借金問題など多岐にわたる法的トラブルの解決を担う専門家です。香川県内では、個々の法律事務所に加え、弁護士会や県内の自治体窓口、法テラスといった場所で弁護士への無料相談を受け付けています。無料相談をすることには、「自身の抱える課題を整理できる」「トラブルの早期解決が期待で