鳥取県では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルに対応してくれる法律の専門家です。鳥取県および周辺エリアでは、法律事務所のほか、弁護士会や市役所、法テラスなどの公的機関でも、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士に相談することで、現在の課題を整理できたり、解決までの見通しを立てやすくなったりする点がメリットです。ただし、無料相談は1回30分～1時間程度