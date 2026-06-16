さいたま市には、弁護士の無料相談窓口がいくつかあります 借金問題や離婚トラブル、交通事故や刑事事件など、法律が関わる問題は、ある日突然身近なところで発生します。いざトラブルに直面すると、適切な対応方法がわからず、不安を感じる方も少なくありません。こうした場面で頼りになるのが、法律の専門家である弁護士です。さいたま市では、法律事務所による初回無料相談のほか、埼玉弁護士会や市役所、法テラス埼玉など、