仙台市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法律トラブルの予防から解決までをサポートする専門家です。仙台市では、法律事務所に加え、弁護士会や市役所、法テラスなどで、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士へ相談することで、問題の全体像を整理できるほか、解決に向けた具体的な見通しを立てやすくなります。一方で、無料相談は1回あたり30分～1時間程度に