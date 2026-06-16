人気キャラクター「クロミ」とビタミンC美容液ブランド「Fru:C」がコラボレーション♡2026年6月15日（月）より、『fru クロミ限定デザイン』と『Fru:C ビタミンドロップ5days クロミ限定デザイン』の2商品が数量限定で登場します。「自分史上最高の自分に～なりたい自分を応援する～」をテーマにした特別なデザインは、毎日のスキンケア時間をもっと楽しくしてくれそう。毛穴¹や美白²