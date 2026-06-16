ＮＨＫで１５日に放送されたサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の１次リーグ「日本×オランダ」中継の番組平均視聴率（関東地区）は世帯２７・１％、個人１４・８％だった。ビデオリサーチ社が１６日発表した。世帯の瞬間最高視聴率は３４・９％で、試合終了間際の午前６時５４、５５分だった。