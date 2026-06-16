嫌な臭いを発するカメムシが今大量発生していて、農家たちを悩ませています。三重県津市で梨農家を営む工藤正明さんは、約4000平方メートルの土地で約10種類の梨を育てています。8月中旬の出荷に向けて、現在は形の悪い実などを間引く「摘果」の作業を行っていますが、「カメムシに刺された実は商品にならないので落としていく。中の水分がなくなってスカスカになり成長しなくなっている。結果として他が膨らんでへこんだような形