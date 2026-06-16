三重テレビ放送の番組審議会が15日開かれ、先月放送された「ボイメン☆パーク〜ふるさと納税ツアーin鈴鹿市〜」が審議されました。「ボイメン☆パーク」は東海地方を中心に活動するエンターテインメントグループ BOYS AND MENが三重の魅力を再発見する番組で、今回は鈴鹿市のふるさと納税返礼品を調査するため、鈴鹿市観光案内所でレーシングシミュレーターを体験し、伝統工芸品である鈴鹿墨を使った書道にも挑戦した放送回を審議