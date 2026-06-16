伊勢志摩地域の産業や観光を応援するイオンの電子マネー「伊勢志摩WAON」の利用金額の一部が15日、伊勢志摩観光コンベンション機構へ贈呈されました。「伊勢志摩WAON」はイオンリテールとマックスバリュ東海が、伊勢志摩地域の産業振興や観光振興、地域の発展を目的に2011年から発行している電子マネーで1年間に利用した金額の0．1％が寄付されます。この日はイリオンリテール中部カンパニーの平林裕三重事業部長と、マックスバリ