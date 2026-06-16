地元資源を活用した循環型の有機農業の実現に取り組む「オーガニックビレッジ宣言」を、15日、県内の町で初めて三重県多気町が行いました。「オーガニックビレッジ」とは農林水産省が進める取り組みの一つで、生産から消費までの流れを地域ぐるみで進める自治体のことです。多気町では化学肥料や農薬を使わない米「多気特別米」の生産のほか、多気町の農家でつくる「たき土力（どりょく）の会」では、町内にあるキノコ工場から排出