三重県伊勢市のスーパーでアイスクリームを盗んだとして県立高校非常勤講師の女が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは三重県度会町の県立高校非常勤講師、東畑和代容疑者（68）です。警察によりますと東畑容疑者は6月14日午前11時半ごろ、伊勢市内のスーパーマーケットでアイスクリーム5個販売価格あわせて745円相当を盗んだ疑いが持たれています。東畑容疑者は会計をせずに商品を持ち出そうとしたところ、警備員にとりお