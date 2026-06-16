俳優の佐々木希さんは6月15日、自身のInstagramを更新。3歳になった娘と東京ディズニーシーを訪れた様子を公開しました。【写真】佐々木希が娘とディズニーへ娘の3歳記念にディズニーシーに宿泊佐々木さんは「娘が3歳になり、ラプンツェルにとてもハマっているので、ディズニーシーへお泊まりもして、色んなキャラクターに遭遇出来て、ドナルドとデイジーには、ハグしていただけたミニーちゃんは、遠くからしか見れず、泣いて