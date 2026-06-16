この春建設業界に就職した新入社員を対象とした研修会が、15日三重県津市で行われ、参加者らが社会人としての心得などを学びました。三重県建設業協会が毎年開いている新人研修会で、この日は会員の事業所19社から39人が参加しました。はじめに協会の横山隆一調整官が「研修会で学んだことの成果をそれぞれの職場で発揮し、これからの三重県を作っていってほしい」と挨拶しました。研修会では、挨拶の仕方や話を聞く姿勢など基本的