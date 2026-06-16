モンゴルのウランバートル中央下水処理場の稼働式典が6月15日に行われ、中国共産党中央政治局委員兼外交部長の王毅氏と、モンゴル大統領府長官のウイルストゥグルドゥル・アルタンホヤグ氏、バトツェツェグ外相らが出席しました。王毅外交部長は、2014年に習近平国家主席がモンゴルを公式訪問した際、中国はモンゴルの経済発展への支援を表明し、中央下水処理場建設の基礎が築かれたと述べました。また、1950年代からは中国の対モ