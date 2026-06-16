全国各地でクマの被害や目撃情報が相次ぐ中、三重県内でも今年4月以降、東紀州地域を中心に18件の目撃情報などが寄せられています。過去2年、三重県内では6月に最も多くの目撃情報などが寄せられ、三重県がクマへの注意を呼びかけています。三重県によりますと、今年4月以降、県内ではツキノワグマの出没が去年の同じ時期より3件多い18件確認されています。市町別では、尾鷲市の7件が最も多く、紀北町で3件、熊野市と紀宝町でそれ