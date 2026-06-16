ミッフィーの誕生日を記念した限定ケーキが、6月21日（日）〜6月28日（日）の期間、千葉の菓子店「オランダ家」各店舗で販売される。【写真】初夏にぴったりなトロピカルケーキも！全3種の“限定スイーツ”詳細■ミッフィーの顔がバニラムースに今回、6月21日（日）のミッフィーの誕生日をお祝いして登場するのは、ミッフィーの顔をモチーフにした限定ケーキ全3種。「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」は、ロールケー