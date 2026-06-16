お笑いコンビ『ハイヒール』のモモコさんがインスタグラムを更新。「本当に良い試合でした」と綴り、日本代表のオランダ戦を振り返った。タレント養成所のNSC大阪校１期生で、『ダウンタウン』や『トミーズ』など著名コンビと同期のレジェンド芸人は、試合を現地観戦したようで、「同点で盛り上がりました 観客もみんな楽しみました」と満足げだ。「ダラスのこといっぱい教えてくれた皆様、ありがとうございました ほっぺたシ