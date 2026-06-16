６月20日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、日本代表と対戦するチュニジア代表のラブリ・ラムシ監督が、15日に更迭された。『Noussour』など複数のチュニジアメディアが報じた。北中米ワールドカップで、日本と同じF組となったチュニジアは、スウェーデンとのグループステージ初戦で１−５の大敗を喫していた。これが失職の決定打となった。日本戦の５日前に、まさかの電撃解任だ。 この