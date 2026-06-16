モデルの長谷川理恵（52）が16日、自身のインスタグラムを更新。最愛の愛犬の旅立ちを報告した。「最愛のバディ謝謝が旅立ちました6月12日午前0時15分20歳3ヶ月最期の最期までかっこいい子でした」と愛犬の旅立ちを報告。「モヒカンなロックな一生でした最期身体が動かないのに何度も起きあがろうとしました見守る息子に見とけよ、刻んでおけよと言わんばかりに尊い存在」とつづった。「最高のバディでした今