チュニジア戦に向け調整する（右から）小川、後藤＝ナッシュビル近郊（共同）【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨んでいる日本代表は15日、米テネシー州ナッシュビル近郊でU―19（19歳以下）日本代表と45分間のみの練習試合を行った。小川（NECナイメヘン）と町野（ボルシアMG）が得点した。20日（日本時間21日）にメキシコのモンテレイ競技場での1次リーグF組第2戦でチ