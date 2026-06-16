日本―オランダ後半、ヘディングシュートを狙う小川（左手前）。この後、鎌田に当たり同点となる＝ダラス（共同）15日早朝にNHK総合で放送されたサッカー・ワールドカップ日本―オランダ戦の平均世帯視聴率（速報値）は、関東地区で27.1％だったことが分かった。ビデオリサーチが16日、発表した。試合は15日午前5時から放送され、2―2で引き分けた。