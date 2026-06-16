【ワシントン共同】米国の公園や文化遺産の保存に取り組む複数の団体や個人は15日、首都ワシントンの国立公園内に偉人の彫像を並べた「英雄庭園」を造るとするトランプ大統領の計画は法的要件を満たしていないとして、中止を求めワシントンの連邦地裁に提訴した。計画の推進には議会承認が必要だと訴えている。ワシントン・ポスト紙が伝えた。トランプ氏は5月、ポトマック川沿いの国立公園内に米国の発展に貢献した偉人の彫像