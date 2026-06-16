お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が16日、自身のXを更新。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の開催地・ダラスで元日本代表に遭遇したことを報告した。栗谷は「ダラスで野生の柿谷曜一朗と遭遇！！」とつづり、相方のすがやと柿谷氏との3ショットを披露した。すがやは国内から国外まで幅広く網羅する熱烈なサッカーファン。W杯は14年、18年、22年も現地で観戦しており、18年のロシア大会ではセネガル戦で、半裸の上半身