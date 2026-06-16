広島で活躍するアナウンサーを紹介する新企画「ぶちええ話−地元アナ“広島愛”叫ぶ−」。第３回・番外編はテレビ新広島の梶谷羽奈アナウンサー。現在は毎週土曜夕方に放送の『全力応援スポーツＬＯＶＥＲＳ』でＭＣを務める中、スポーツ取材を通して得たものとは−。−印象に残っているスポーツ現場での取材は？「昨年、（カープの２軍が試合を行う）由宇に取材に行って、支配下に昇格する直前の前川（誠太）選手をインタ