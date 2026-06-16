金子国土交通大臣は、ペルシャ湾内に停泊中の日本関係船舶1隻の船体の一部に損傷が確認されたと明らかにしました。自力で航行可能だということです。金子国土交通大臣はけさの閣議後の会見で、現地時間の13日未明にペルシャ湾内に停泊中の日本関係船舶1隻の一部に損傷があることが確認されたと明らかにしました。乗組員に被害はなかったほか、自力で航行できる状態だということです。また、この船には日本人の乗組員は乗船していな