【The Guild - Europa 1410】 無料体験版：6月16日配信開始 早期アクセス開始日：7月16日予定 THQ Nordic Japanは、中世都市経営シミュレーション「The Guild - Europa 1410（ザ ギルド - ヨーロッパ 1410）」の無料体験版をSteamにて配信開始した。本作は「Steam Nextフェス」にも参加している。 本作は、中世ヨーロッパの都市クッテンベルクを舞台に、一族