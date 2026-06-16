ヤマハ発動機は6月26日、"再生"をテーマとした新イベントシリーズ「PLAYERSfor REGENERATION」第1弾を、横浜オフィス内の共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab」(通称:リジェラボ)にて開催する。ヤマハ発動機「PLAYERSfor REGENERATION」第1弾を開催2026年度の新イベントシリーズ「PLAYERS for REGENERATION」のコンセプトは、「消費する遊びから、再生する遊びへ」。同イベントは、業種・業界を越えた多様なプレイヤーが