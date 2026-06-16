AMDがメモリ関連の技術を開発する「MEXT」を買収したことを2026年6月15日に発表しました。MEXTは安価なフラッシュメモリを高速なDRAMとして扱う技術を開発しており、AIのメモリ不足解消につながることが期待されています。AMD Acquires MEXT to Advance Memory Optimizationhttps://www.amd.com/en/blogs/2026/amd-acquires-mext-for-memory-optimization.htmlMEXT Predictive Memoryhttps://www.mext.ai/AIの開発およびサービス展