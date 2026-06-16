【Forza Horizon 6：アップデート（375.327）】 6月16日 配信開始 マイクロソフトは6月16日、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、アップデート（375.327）の配信を開始した。 今回のアップデートでは、難易度バランスが改善されているほか、レース開始時のDrivatarの挙動に関する問題を修