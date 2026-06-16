場所に依存しない働き方を推進・支援する情報を発信するWEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所(テレリモ総研)」は、「テレワーク時の働き方ルール・制度ニーズに関する調査」を実施した。本調査は2026年5月27日〜6月2日の期間、テレワーク・リモートワーク経験のあるワーキングパーソン1,000名を対象に、インターネット調査にて行われた。○個人の切り替え工夫は「時間の固定化」が圧倒的多数テレワーク中の仕事と生