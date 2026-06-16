◆米大リーグレンジャーズ―ツインズ（１５日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）ツインズのＢ・バクストン外野手（３２）が、敵地のレンジャーズ戦に「２番・中堅」で先発出場。２試合ぶりの２３号本塁打を放ち、本塁打王争いの伏兵的な存在になってきた。３―２で１点リード、欲しかっただめ押し点をバクストンがたたき出した。６回先頭、左腕ゴアのカウント１―０からの２球目の外角カットボールをと