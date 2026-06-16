オレンジページnetで昭和の料理研究家・小林カツ代さんを語る食エッセイが人気連載中の、作家・柚木麻子さんが、料理家・本田明子さんのアトリエを突撃訪問！お赤飯のレシピを教わりました。毎月1日の「おついたち」になると、お赤飯を炊くという料理家の本田明子さん。じつはこれ、師匠である小林カツ代さんの故郷・大阪の商家に古くから伝わる風習なのだそう。「今月もひと月まめに働けますように」と縁起を担ぐためのもので、