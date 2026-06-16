「女子御三家」に数えられる日本有数の名門女子中高である桜蔭学園（東京都文京区）が、隣接地でのタワーマンション建設計画をめぐり、東京都を被告として建設計画の許可処分の差止訴訟を提起したものの、東京地裁により訴え却下の判決が行われた一件が注目を集めている。学園側は今月2日に判決を不服として控訴している。 一部では、この却下判決をもって、あたかも建設計画が事実上容認されたかのような報道も見受けられ