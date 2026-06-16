家にある調味料と材料で手軽に作れる「韓国風焼きそば」。具材はソーセージとねぎだけ！と、超シンプルでコスパ良し。甘辛コク旨味がやみつきになるおいしさです。コチュジャンの辛みに粉チーズのこくがプラスされて、マイルドな味わいに。普段は辛いものが苦手というかたやお子さんも食べやすい一品ですよ。『ソーセージとねぎの韓国風焼きそば』のレシピ材料（2人分）中華蒸し麺（焼きそば用）……2玉（約300ɡ）ウインナ