簡単に「アハ！体験」を味わうことはできる？ 「アハ！ピクチャー」と「アハ！センテンス」 「アハ！体験」を難しく考える必要はありません。いくら考えてもわからなかったことが急に腑に落ちて「なるほど！」「そういうことか！」となったことはあるでしょう。それも「アハ！体験」です。 前項で話したように「アハ！体験」をくり返すことで脳は活性化します。ですから、「なるほど！」「そういうことか！」と感じる