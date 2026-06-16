場所も器具も不要！自宅でできる自重トレーニングとは 自宅でできる自重トレーニング 場所も器具も不要！思い立ったらすぐ開始 トレーニングに興味はあるものの、なかなかはじめられない人もいるかもしれません。でも、ドローインやストレッチを含め、本書で紹介している体幹トレーニングは自重（自分の体重）をかけるだけで、特別な器具は使いません。 自宅で行えるため、ジムに通う必要も