「もう暴力はやだー」 必死の命乞いも虚しく、極悪非道なヤンキーの拳が振り下ろされる。 誰もが「終わった」と思った次の瞬間、彼の右手が勝手に動き出し…… 今、SNSや漫画アプリで話題沸騰中の『最強パシリ』（原作：ハンコウキ / 作画：山本康人）をご存知でしょうか。 主人公のケントは、不良たちから「絶対服従マン」と呼ばれ、日夜パシリとカツアゲに苦しむ高校生。 寝たきりの祖父の介護をしつつ、不