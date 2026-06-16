15日夕方、佐賀県唐津市を流れる川で12歳の少年が溺れ、その後、死亡が確認されました。 事故は、佐賀県唐津市の厳木川で起きました。消防によりますと、一報が入ったのは15日夕方です。一緒に遊んでいた中学生からの119番通報でした。『12歳の男の子が川に沈んでいる』そのおよそ30分後、消防が川の中から、近くに住む中学1年の山下盛汰さん（12）を救出。山下さんは心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が