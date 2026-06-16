１５日、ＳＣＯのエルメクバエフ事務局長（右）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京6月16日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は15日、北京で開かれた上海協力機構（SCO）設立25周年祝賀レセプションに出席し、あいさつした。