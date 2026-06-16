森三中の黒沢かずこ（47）が、15日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜後11：59）に出演。小6の時にテストで書いていた名前を明かした。【写真】スタジオ絶句…更年期の悩みについて語る黒沢かずこ一人っ子で、一人で過ごすことが多かったという黒沢。勉強もできるわけではなかったといい「学年で下から2番目」だったそう。先生から「大事なところに線を引きなさい」と言われると、「全部に引いちゃう。なぜ