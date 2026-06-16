サウジアラビア―ウルグアイ後半、同点ゴールを決め喜びを爆発させるウルグアイのM・アラウホ。左はビニャス＝マイアミ（ロイター＝共同）後半に攻勢を強めたウルグアイが追い付いた。0―1の後半35分、左クロスにビニャスが頭で合わせ、GKがはじいた球をM・アラウホが左足で押し込んで同点とした。サウジアラビアは少ない好機を生かして前半41分に先制。右CKからのこぼれ球をアムリが決めた。攻め込まれる展開が続いたが、GKオ