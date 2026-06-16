食料品を対象にした２年間限定の消費税減税を巡り、政府内で有力な税率１％案に対し、野党の賛同が広がらない状況が続いている。「給付付き税額控除」導入までのつなぎ措置としての有効性や実施期間を疑問視し、政府・与党との対決姿勢を崩さない党が多いためだ。政府と与野党による「社会保障国民会議」実務者会議で意見集約できるか見通せなくなっている。（原新）「１％で暮らしが守れ、高市首相の公約にかない、給付付き税