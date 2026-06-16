女優の山本美月（34）が16日までに自身のインスタグラムを更新し、家族で東京ディズニーリゾート滞在を楽しんだことを明かし、プライベートショットを披露した。「念願のトイストーリーホテル何年ぶり！？のランド」と書き出すと、ホテル敷地内での自身と映画「トイ・ストーリー」に登場するエイリアンのイラストの2ショットをアップ。「私の隣のリトルグリーンメンは、子です笑」とつづると、黒のミッキーのハットにサ