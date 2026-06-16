タレント伊集院光（58）が15日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のNHK生中継でピッチ解説を担当した元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）を絶賛した。柿谷氏は本田圭佑氏とともに日本対オランダ戦の解説を担当。本田氏が選手目線から歯に衣（きぬ）着せずに語る解説で“本田節”を炸裂させたのに対し、柿谷氏はピッチサイドから冷静な