◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)サッカー元日本代表の本田圭佑選手が15日のオランダ戦後にインタビューに応じました。日本は後半12分、1点を先制された直後に中村敬斗選手が同点ゴール。本田選手はこの場面について、「前の守備からの流れがよかった。タケ（久保建英選手）がかなり強引に流れ変えるようなプレーをして、それがよい形で相手のポジ