元テレビ朝日社員の玉川徹氏は16日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。14日（日本時間15日）に行われたサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組で、初戦のオランダ戦を最終盤に2−2の劇的ドローに持ち込み勝ち点1をもぎ取った日本代表の強さの一因について、持論をまじえながら指摘した。この日の放送では、次戦の相手国チュニジアについて紹介。混乱するチーム事情を伝えた