【「Kindle本 夏の超ビッグセール」】 実施期間：7月13日まで 【拡大画像へ】 Amazonにて開催されている「Kindle本 夏の超大セール」にて、インプレスのマンガ学習書籍がセール対象となっている。期間は7月13日まで。 対象となっているのは、マンガを通じて専門知識を分かりやすく学べる書籍。「マンガと図解でよくわかる」シリーズの「老後のお金」や、「つみたてN