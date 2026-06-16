ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅはストップ高。１５日取引終了後、ウクライナの迎撃ドローン企業「アメイジング・ドローンズ」と「ウィニーラボ」の買収を発表した。欧州の防衛事業拠点として新設したエストニア子会社の傘下に２社を置き、連結孫会社とする。テラドローンは２社の持ち分を取得することを今春に発表していたが、その際は持ち分比率を明らかにしておらず、今回５０％の持ち分を保有していることを