「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１０時現在で、トレンドマイクロが「売り予想数上昇」で４位となっている。 １６日の東京市場で、トレンドは７日続落。５日に年初来高値６９００円をつけた反動が出ているようで、日足チャートで５日移動平均線と２５日移動平均線がデッドクロスとなっていることが売り予想数上昇につながっているようだ。 ５日に人気化したきっかけは、